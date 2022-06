Scuola di polizia, questore Bellassai incontra allievi agenti 216° corso

Il Questore ha quindi illustrato agli allievi agenti l’attività svolta dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza ed il suo compito di coordinamento tecnico operativo delle altre Forze di polizia, con un richiamo agli articoli più significativi della legge 121/1981.

Il ricordo è poi andato ai colleghi che hanno sacrificato la vita per aver creduto fino in fondo nell’essere poliziotti affinché il loro esempio sia sempre chiaro e presente punto di riferimento. Un bagaglio di nozioni ed esperienza per dare agli allievi una serie di strumenti che potranno utilizzare quando dovranno agire sul campo.

Infine, l’augurio del Questore Bellassai agli allievi agenti che tra qualche giorno presteranno il solenne giuramento e verranno assegnati alle sedi di servizio: “Vi auguro che il senso del dovere vi accompagni sempre e vi auguro di imparare a gestirlo. Vi auguro di imparare, anche, a sopportare i sacrifici che vi spingerà a fare. Ma vi dico anche che questo è il lavoro più bello del mondo: mantenete vivo l’entusiasmo che avete ora e non permettete a nessuno, neppure alla fatica, di togliervelo. La situazione è difficile, è un dato di fatto: ma ricordate che l’Amministrazione è fatta di donne e uomini che la rendono quella che è. Anche voi siete quelle donne e quegli uomini: contribuite a renderla efficiente. Rendetele onore ogni giorno con il vostro lavoro ed il vostro impegno”.