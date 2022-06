Scuola di Polizia, consegnati gli alamari agli allievi del 216° Corso di Formazione - Tuttoggi

Gli alamari, proprio per la loro posizione sulla giubba, vengono montati di norma da un'altra persona: in molti casi dal collega di camera,

Presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, si è tenuta la cerimonia della consegna degli alamari: gli allievi agenti hanno ricevuto dalle mani del Direttore della Scuola, Maria Teresa Panone i fregi da apporre sul colletto dell’uniforme.

Gli alamari, proprio per la loro posizione sulla giubba, vengono montati di norma da un’altra persona: in molti casi dal collega di camera, in altri dal superiore gerarchico.