Scuola dei Mestieri, i lavori del corso per produzioni cinematografiche

Nella sede di Ecipa Umbria - Consorzio Futuro a Fontivegge l'unico corso gratuito per i giovani che vogliono lavorare in questo settore

Uno spot sulla Scuola dei Mestieri di Ecipa Umbria – Consorzio Futuro e due short-doc su due delle più importanti realtà della regione. Sono i lavori presentati dalle allieve e dagli allievi del Corso per Grafico Operatore cross-media della Scuola, che – tra gli altri – li hanno impegnati durante l’Anno Formativo 2022-2.

Alla presentazione hanno preso parte Lorella La Rocca – responsabile della Regione Umbria della Sezione Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e Diritto Dovere, e Alberto Cocchini – presidente della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno.

Guidati dai professori Alberto Fabi, Donato Colangelo e Matteo Carbone (farmstudiofactory.it) e con la collaborazione di tutto il corpo docente del Corso per Grafico Operatore cross-media, le allieve e gli allievi hanno scritto, girato con camera Sony FX3 e drone DJI in 4k Full HD, montato e post-prodotto con Davinci Resolve ed After Effect gli elaborati in autonomia.

I video

Il primo ad essere presentato è stato il documentario sulla Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno “Il lago dei pescatori”, realizzato da Isabel Metani, Aihem Bouchemma, Cherif Ayouba, Leon Mirko Francesco Delgado, tutti allievi della classe 1H IeFP.

Per quanto riguarda lo short doc sulla Galleria Nazionale dell’Umbria – “GNU! L’arte che non ti aspetti” – a lavorare sono state e stati le allieve e gli allievi della classe 2H IeFP: Alessandro Gulì, Rachele Muri, Alice Palatucci, Lorenzo Passerini e Michele Zappacenere.

Menzione importante va anche alle allieve ed agli allievi della classe 2E Diritto-Dovere: Evita Cannizzaro, Davide Ceroni, Jacopo Disco, Matteo Marconi, Celina Nordmann, Almir Ramadani, Ginevra Tiriduzzi e Vanessa Zugarini che hanno contribuito alla realizzazione delle grafiche in sovrimpressione dei video.

Ma non solo, perché a loro va il merito di aver realizzato lo spot dedicato al corso, presentato anch’esso in questa occasione ma già pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram di Ecipa Umbria.

Corso gratuito per i giovani che vogliono lavorare nel mondo del cinema

Il Corso per Grafico Operatore cross-media è un corso gratuito per ragazze e ragazzi che hanno meno di 19 anni e vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Possono iscriversi subito dopo la terza media, tramite il sito dedicato alle iscrizioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oppure in qualsiasi altro momento dell’anno tramite il sito dedicato o quello di Ecipa Umbria.

Nell’ultimo anno, è stato scelto strategicamente di aggiungere alla normale formazione focalizzata sulla grafica 2D, anche moduli di lezioni sulla realizzazione di prodotti fotografici ed audiovisivi (è stato allestito un laboratorio dedicato e completo di tutta la strumentazione necessaria) per preparare le ragazze e i ragazzi alle richieste di un mercato del lavoro che sempre più sta andando in questa direzione (merito anche della Umbria Film Commission che sostiene le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie che scelgono di operare in Umbria).

Tutti i corsi della Scuola dei Mestieri (IeFP – Istruzione e Formazione Professionale e Diritto/Dovere) sono finanziati dalla Regione Umbria e portano ad una qualifica professionale. Dopo il corso IeFP è possibile completare il percorso con un anno aggiuntivo per ottenere un diploma professionale.

Per qualsiasi informazione si può:

scrivere per email all’indirizzo scuoladeimestieri@ecipaumbria.it

mandare un messaggio Whatsapp al numero 075 5173143

oppure chiamare il numero 075 5173143 e selezionare il numero 2.