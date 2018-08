Scuola “Carducci”, lavori al via a maggio | Nodo trasporto scolastico

Partenza dei lavori maggio 2019, prima dei quali serviranno cinque mesi (da settembre) per espletare il nuovo percorso amministrativo per il bando di gara e l’assegnazione dei lavori per 750mila euro per l’adeguamento sismico della scuola primaria “Carducci” di Terni. E’ quanto emerso questa mattina nel corso di una riunione operativa coordinata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Melasecche, con la presenza dei tecnici della direzione, della dirigente scolastica Patrizia Vece, dell’assessore alla Scuola Valeria Alessandrini, alla mobilità Benedetta Salvati, della consigliera comunale Patrizia Braghiroli e dell’ingegner Alberto Tattoli, responsabile della sicurezza della scuola.

“In questa riunione allargata a tutti coloro che si sono interessati a questa vicenda – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Melasecche – abbiamo fatto il punto sul crono programma e su tutta l’attuale gestione della situazione, compreso il tema del trasporto degli alunni ad altro istituto. Gli uffici sono impegnati per ridurre al minimo i tempi per realizzare l’opera. Occorre prima comunque che venga approvato il bilancio, poi occorreranno 5 mesi per espletare le procedure di gara, quindi i lavori che avranno durata un anno. L’edificio sarà quindi disponibile per l’anno scolastico 2020-2021. L’Amministrazione Comunale tiene costantemente la situazione monitorata, sia nell’interesse di avviare quanto prima possibile il cantiere, che, nel frattempo, di assicurare agli alunni e ai docenti una situazione logistica adeguata”.

“Per quanto riguarda il trasporto scolastico – dichiara l’assessore alla Mobilita Benedetta Salvati – stiamo approfondendo la situazione, sempre nel quadro economico di un Ente in dissesto, fermo restando che per l’apertura dell’anno scolastico presenteremo una soluzione”.

“Ripristinare il completo funzionamento della Carducci – conclude l’assessore alla Scuola Valeria Alessandrini – rientra tra le priorità della mia azione amministrativa. Non è un caso che il mio primo atto da amministratore sia stato quello, nei giorni scorsi, di effettuare un sopralluogo alla Carducci e di assumermi l’impegno di far tornare l’edificio pienamente operativo per l’anno scolastico 2020-2021. La riunione di oggi ha avuto il merito di definire il nuovo cronoprogramma di interventi, definendo sia i tempi del percorso amministrativo, che quelli dell’apertura del cantiere vero e proprio. L’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto dei tempi procedurali, è impegnata a ridurre all’essenziale i disagi degli alunni e delle loro famiglie. Esprimo grande soddisfazione per questo primo passo che ci consentirà di restituire l’edificio al quartiere di Borgo Rivo e alla città intera“.

