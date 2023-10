Scrittori ospiti di 19 Comuni dell'Umbria, è il progetto "Scrittore residente" - Tuttoggi.info

I 7 scrittori coinvolti a ottobre e dicembre scriveranno poi un racconto ambientato nel territorio che li ha ospitati

Si chiama “Scrittore residente” il progetto che porterà in Umbria, tra ottobre e novembre, 7 scrittori, ospiti di 19 Comuni del territorio. Un’iniziativa fortemente voluta dal direttore artistico di UmbriaLibri, Angelo Mellone, che ha selezionato gli autori che racconteranno l’Umbria.

I borghi dell’Umbria infatti adotteranno per qualche giorno una scrittrice o uno scrittore, che vivrà un’esperienza unica nel territorio per poi riportare su carta la propria esperienza. Gli scrittori saranno come degli ambasciatori di un nuovo patto fra letteratura e pubblico, più immersivo, più partecipato, più condiviso.

Sette scrittori, dunque, vivranno per qualche giorno nei comuni che hanno aderito all’iniziativa e lasceranno, al termine del soggiorno, un racconto ambientato in quel territorio. Tali racconti verranno pubblicati a fine anno in un volume che raccoglierà le esperienze vissute, una sorta di “regalo di Natale” di UmbriaLibri verso i territori ospitanti.

La prima ad arrivare sarà la scrittrice Annalisa De Simone, che soggiornerà dal 5 al 7 ottobre nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino, poi sarà la volta di Andrea Caterini, scrittore, critico letterario e autore televisivo che sarà ospitato dal 20 al 22 ottobre nel Comune di Cascia e, nello stesso periodo, anche Flavia Piccinni, scrittrice e giornalista visiterà i Comuni di Amelia, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

A novembre Yari Selvetella, scrittore, giornalista e autore televisivo, soggiornerà tra i Comuni di Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia e Pescelupo, mentre Carmen Pellegrino, storica e scrittrice, risiederà nel Comune di Giove. Gli scrittori Costanza Di Quattro e Andrea Di Consoli saranno ospitati rispettivamente a Valfabbrica e Massa Martana.

Gli scrittori verranno anche coinvolti in attività e laboratori con le scuole nell’ambito del progetto “Scrittori nelle Scuole” che la Regione Umbria, UmbriaLibri e il Cepell, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, hanno curato con l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura tramite l’incontro con le autrici e con gli autori cercando di diffondere entusiasmo sia verso la scrittura che verso la lettura.