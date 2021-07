Scossa di terremoto di 3.5 gradi sui monti Martani | Aggiornamenti

Scossa di terremoto in provincia di Perugia alle 16.06 di giovedì 22 luglio 2021. L'Ingv indica una stima provvisoria al momento tra i 3.2 e i 3.7 gradi

E’ stato localizzato nella zona dei monti Martani, per l’esattezza nel territorio comunale di Massa Martana, il terremoto di magnitudo 3.5 verificatosi in Umbria alle ore 16.06 di giovedì 22 luglio.

La scossa è stata distintamente avvertita non solo nella Media Valle del Tevere ma anche a Spoleto e in alcune zone della provincia di Terni.

L’epicentro della scossa di terremoto

Secondo l’Ingv, i comuni più vicini all’epicentro sono Massa Martana, Acquasparta, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Todi, Montecastrilli, Spoleto, Avigliano Umbro, San Gemini, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Collazzone, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e Campello sul Clitunno.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

[Ultimo aggiornamento ore 16,35]

