Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione a Narni, il sindaco "Nessuna segnalazione" - Tuttoggi.info

Registrata una scossa di 2.8 gradi di magnitudo tra Umbria e Lazio. Lucarelli: non ho segnalazioni di problematiche

È stata distintamente avvertita dalla popolazione al confine tra le province di Terni e di Rieti la scossa di terremoto di magnitudo 2.8 che è stata registrata ale 18.45 di domenica 7 dicembre con epicentro nel territorio comunale di Narni. In particolare, secondo la mappa dell’Ingv, la scossa – ad una profondità di 8 km – è stata localizzata tra Itieli e Sant’Urbano, non distante dalla zona del Sacro Speco e dal comune reatino di Configni. Oltre che nel narnese, la scossa è stata distintamente avvertita nel territorio comunale di Stroncone per quanto riguarda l’Umbria e nelle zone del Lazio al confine.

Non si segnalano danni di alcun tipo, vista anche l’entità non alta del sisma.Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli su Facebook ha comunicato: “Leggo di una breve ma intensa scossa di terremoto che non ho personalmente avvertito pur essendo a Narni.

Non ho nessuna segnalazione di problematiche. Speriamo sia solo un evento episodico”.