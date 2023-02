Scorie Ast al question time del M5S | Morroni "Trattamento in situ non sicuro" - Tuttoggi

Scorie Ast, il M5S chiede chiarezza su smaltimento, stato della chiusura della rampa Tapojarvi e possibile smaltimento in situ

Nella parte riservata al Question time della seduta odierna dell’Assemblea legislativa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca ha chiesto all’assessore Roberto Morroni “aggiornamenti sul rispetto dei tempi di attuazione della chiusura della ‘nuova rampa scorie’ da parte della società Tapojarvi Italia”. Illustrando l’atto ispettivo, De Luca ha chiesto “quale sia stato l’esito delle prove tecniche svolte in merito alla sperimentazione della nuova soluzione progettuale per il trattamento della scoria in situ in alternativa alla realizzazione della nuova rampa scorie; se tale soluzione progettuale sia stata avanzata formalmente come una modifica di aggiornamento all’autorizzazione integrata ambientale D.D. n.11092/2019 – D.D. n.4227/2020; se lo stato di avanzamento delle operazioni sia in allineamento con il cronoprogramma disposto dall’autorizzazione in essere“.

Questione scorie Ast e polveri sottili Prisciano

Il capogruppo del M5S alla Regione ha spiegato che nella seduta di question time del 5 aprile 2020, l’assessore Morroni rispose ad una interrogazione circa la ‘Gestione delle scorie siderurgiche presso il sito industriale Ast di Terni. Informazioni sulle tempistiche di saturazione della discarica per rifiuti speciali di Voc. Valle, che poneva attenzione riguardo ai progetti in avanzamento per il recupero della scoria solida siderurgica attraverso l’impianto di metal recovery presentato della società Tapojärvi Italia S.r.l. e all’annoso e irrisolto problema delle polveri a Terni che si ripercuote sulla vivibilità della cittadina. Lo stesso assessore, nella Conferenza del dicembre 2019, aveva definito il 2021 come l’anno in cui si sarebbe risolto completamente il problema delle polveri a Terni soprattutto nella zona di Prisciano, di quei metalli pesanti, cioè, che vanno a ricoprire interi quartieri della città; che la sperimentazione sulla nuova soluzione progettuale non può in alcun modo costituire l’ennesimo stratagemma per procrastinare l’adozione delle misure urgenti, volte al rispetto dei valori obiettivo per il Nichel fissato dal D.lgs. 155/2010 sistematicamente superato nella stazione di Prisciano.