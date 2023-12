 “Scopriamo Nocera. I segreti dei vicoli tra arte e storia”, la prima edizione è un successo

Soddisfazione per la presidente dell'organizzazione, che ha ringraziato tutti i collaboratori, gli artisti e le associazioni

Tanti i partecipanti all’iniziativa natalizia di Trekking Nocera Umbra. L’evento di sabato 9 dicembre, con il Patrocinio del Comune di Nocera Umbra e la collaborazione della Pro Nocera e la Palestra We Fit, oltre al trekking urbano tra vicoli e luoghi caratteristici del centro storico è stato organizzato un percorso d’arte per valorizzare ancora di più il patrimonio artistico della Città delle acque.

Gli artisti partecipanti

Tra gli artisti partecipanti il maestro Aldo Canzi, la scultrice Anna Maria Orazi, le pittrici Laura Salvati, Carla Boccolini, Stella Battiston, Lorenza Zanco, Fabiola Bisciaio, Rita Piredda, i pittori Michele Sbicca, Elvio Biagioni e Giammario Orazi e il fotografo e scultore del legno Stefano Pasquini.

Gli artigiani

Artisti in estemporanea, Franco Taccogna che ha donato all’amministrazione comunale un quadro con la Torre civica simbolo della Città e l’olandese Eva Hoitzing. Tra i presenti l’artigiano Roberto Biagioli, la ex Miss signora Perú e artista creativa Claudia Ortega, l’orafa Fausta Chiavegatti che ha fatto una dimostrazione di tecniche antiche di lavorazione di manufatti artistici e lo scrittore Gianluca Giovannini che donerà il ricavato della vendita dei suoi libri per l’acquisto di dolci natalizi per gli anziani delle Rsa di Nocera Umbra.

I ringraziamenti della presidente

“Grazie – ha commentato la presidente Sandra Ortega – al nostro accompagnatore David Bianchini, a tutti gli artisti che hanno fatto parte di questo bellissimo progetto d’arte e storia, all’amministrazione comunale, al Sindaco Virginio Caparvi, al Vicesindaco Alberto Scattolini e all’assessore Elisa Cacciamani per il supporto, ai soci e partecipanti, ai membri dello staff di Trekking Nocera Umbra Stefano Pasquini, Stella Battiston e Marco Moriconi, a Gianfranco Fattorini e Luisa Micheli presidente e vicepresidente della Pro Nocera, Lorenzo Sebastiani (We Fit), agli amici dell’Asd Majorana Trekking e Orizzonti in Trek, Daniele Sorbelli (Pres. Quartiere Porta Santa Croce), Gianluca Giovannini, Enzo Casagrande e Carlo Favorini. Siamo felici di aver contribuito al programma natalizio delle associazioni nocerine e ci auguriamo di ripetere presto l’iniziativa”.