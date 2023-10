Scoppio e fiamme in un appartamento al secondo piano, crolla fondello - Tuttoggi.info

L'incendio è avvenuto in un edificio di via tre Venezie nel quartiere Borgo Bovio, l'appartamento risulta inagibile | Non ci sono feriti

Brutto incendio nella tarda mattinata di oggi (15 ottobre) in via tre Venezie, nel quartiere Borgo Bovio a Terni. Le fiamme si sono propagate all’interno di un appartamento – fortunatamente vuoto – al secondo e ultimo piano di un edificio.

Dalle prime informazioni sembra si sia verificato uno scoppio nel locale bagno, provocando anche il crollo di un fondello. L’appartamento interessato risulta inagibile mentre per verificare le condizioni degli altri 4 all’interno dell’immobile sta arrivando sul posto il funzionario che coordinerà le indagini per capire l’origine del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa serbatoio e autoscale. Arrivata anche l’autoambulanza del 118 anche se tuttora non risultano feriti.