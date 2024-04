Scooter tampona auto, 15enne in ospedale | Traffico in tilt per un'ora - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto in via Piero della Francesca, a Città di Castello | Il minore non sarebbe in gravi condizioni

Incidente stradale, oggi pomeriggio (19 aprile) in Via Piero della Francesca, a Città di Castello, all’altezza dell’incrocio con Via Stalingrado (pochi metri più avanti della sede della Polizia Stradale).

Uno scooter condotto da un 15enne residente a Città di Castello, intorno alle 18 circa, ha tamponato una Hyundai, guidata da una 19enne, anch’essa tifernate. Ad avere la peggio è stato ovviamente il minorenne, trasportato all’ospedale di Città di Castello per gli accertamenti sanitari. Il ragazzo non sarebbe in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro, e una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e la sede stradale. La circolazione ha subito rallentamenti per circa un’ora.