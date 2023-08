Scooter senza assicurazione né revisione e lui senza patente: oltre 6mila euro di multa - Tuttoggi.info

Controlli della polizia locale, sequestrato uno scooter durante controllo in piazza Garibaldi. Trovato un altro automobilista irregolare

Lo scooter con cui viaggiava non aveva assicurazione e non era stato mai revisionato e lui non aveva mai conseguito alcuna patente di guida. Per questo un giovane straniero, non ancora ventenne, alla guida del ciclomotore è stato multato per oltre 6mila euro dalla polizia locale di Città di Castello.

I controlli dei vigili urbani tifernati sono avvenuti in piazza Garibaldi: dopo aver appurato che il giovane straniero era regolare in Italia, hanno però constatato le varie irregolarità relative alla guida dello scooter ed allo stesso mezzo, che è stato poi sequestrato per la successiva confisca.

In un altro controllo poi è stato intercettato un extra comunitario non in regola con i documenti di guida e del veicolo in pieno centro storico.

“Cominciano a vedersi i risultati delle pattuglie appiedate in centro storico che oltre a mettersi a disposizione di cittadini e turisti, controllano anche la circolazione stradale”, ha precisato l’assessore alla Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti nel sottolineare l’impegno continuo del Comandante Emanuele Mattei e di tutto il corpo.