Scooter rubati, restituiti ai proprietari ma ladri in fuga

In uno i carabinieri hanno trovato arnesi da scasso, l'altro abbandonato da un uomo alla vista della polizia municipale

Scooter e motorini sempre più nel mirino dei ladri. Due mezzi rubati, nelle scorse ore, sono stati riconsegnati ai proprietari da carabinieri e polizia locale. Ma i ladri non sono stati acciuffati.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno ritrovato in una frazione del capoluogo umbro, uno scooter risultato essere rubato.

I militari hanno inoltre rinvenuto all’interno del veicolo, diversi arnesi da scasso che sono stati sottoposti a sequestro e saranno oggetto di accertamenti finalizzati all’individuazione dell’autore del reato.

Il motoveicolo è stato successivamente restituito al proprietario che ne aveva denunciato il furto dalla propria abitazione lo scorso luglio.

Il Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge, coordinato dal capitano Giusepponi Rosella, durante l’attività di controllo del territorio nell’area di Fontivegge, ha invece notato un ciclomotore che transitava in via Bellocchio. Le condizioni del mezzo e il comportamento sospetto del conducente hanno insospettito gli agenti, che hanno così deciso di avvicinarsi al mezzo in transito.

Il conducente del ciclomotore, una volta accortosi della presenza degli agenti, ha lasciato cadere a terra il ciclomotore e si è dato alla fuga. Il mezzo è risultato rubato pochi giorni prima, come da denuncia sporta dal proprietario. Il ciclomotore è stato restituito al proprietario.

Sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile del furto, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni.