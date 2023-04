Scontro tra treni merci, caos viabilità ferroviaria in mezza Italia

Anche in Umbria ci sono ripercussioni per la circolazione ferroviaria per alcuni treni. Cancellato Frecciarossa da Perugia

Disagi alla viabilità ferroviaria in mezza Italia dopo un incidente che nella notte ha coinvolto due treni merce nella zona di Firenze. Lievemente contusi i macchinisti dei due convogli, ma alcuni carri sarebbero deragliati, bloccando la tratta ferroviaria.

Trenitalia nella notte ha fatto sapere che “la circolazione è sospesa per un inconveniente tecnico sulla linea a Firenze Castello. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, instradamenti sul percorso alternativo e limitazioni di percorso“.

L’aggiornamento alle 7 di giovedì mattina conferma la situazione di sospensione della circolazione dei treni a Firenze Castello.

Anche in Umbria ci sono ripercussioni per la circolazione ferroviaria per alcuni treni. La maggior parte comunque risultano regolari. Cancellato, invece, il Frecciarossa Perugia – Milano – Torino.

Ritardi e treni cancellati, gli aggiornamenti

La circolazione è ancora sospesa tra Firenze e Bologna.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto – Pisa – Genova – Milano.

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano.I passeggeri diretti a Bologna e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.I passeggeri diretti a Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9608 Salerno (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina il viaggio a Firenze Santa Maria Novella.I passeggeri diretti a Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi termina la corsa a Firenze Santa Novella.I passeggeri diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.I passeggeri diretti a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Grosseto.I passeggeri diretti a Milano Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Torino Porta Nuova.

Il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) oggi è instradato sul percorso alternativo da Orte a Bologna via Falconara Marittima e non ferma a Firenze Santa Maria Novella.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella alle ore 10:14.I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9620 Roma Termini (9:25) – Milano Centrale (12:24) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano.

Il treno IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte alle ore 8:01.I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte.I passeggeri diretti a Prato e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Prato, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno ICN 868 Trieste Centrale (19:22) – Roma Termini (6:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa.I passeggeri diretti ad Arezzo, Terontola, Chiusi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Roma Termini.

Il treno ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) – Salerno (9:45) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa e ferma a Roma Ostiense.I passeggeri da e per Chiusi, Orvieto, Orte e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 798 Salerno (20:38) – Torino Porta Nuova (9:20) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Campo Marte via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Parma e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno EN 281 München Hauptbahnhof (20:10) – Tarvisio Boscoverde – Roma Termini (10:45) oggi termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:40.I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità cancellati:

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)• FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)• FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Roma Termini (10:33)• FR 9512 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22)• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

(ultimo aggiornamento alle ore 8)