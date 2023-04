L'incidente, a San Gemini in via Narni, al vaglio dei carabinieri

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato a San Gemini, in via Narni, a metà giornata di sabato. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ed è uscita di strada, ribaltandosi nel dirupo che porta ad un condominio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Terni. I tre feriti sono stati affidati al personale sanitario.