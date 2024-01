Scontro tra due auto a Spoleto, conducenti feriti - Tuttoggi.info

Incidente tra due auto lungo la strada di San Sabino all'altezza di Crociferro, sul posto il personale del 118

Incidente stradale venerdì mattina a Spoleto intorno alle 9, con due auto che si sono scontrate ed i conducenti che sono rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto lungo la strada di San Sabino, all’altezza di Crociferro, a poca distanza dall’imbocco della Tre Valli. I conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti e trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118 in codice giallo. La viabilità nella zona risulta rallentata, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.

Lo scontro è avvenuto lungo una strada – quella di San Sabino – spesso oggetto di sinistri stradali, con limiti di velocità spesso non rispettati lungo il rettilineo attraversato da vari incroci, nonostante le colonnine di autovelox presenti. Tanto che anche l’amministrazione comunale aveva qualche tempo fa ipotizzato di prevedere una modifica alla circolazione stradale, come ad esempio una rotonda, nell’area più vicina però a via Visso, dove è presente un’altra rotatoria. Ma gli incidenti stradali più frequenti in realtà nel corso degli anni si può verificati più a nord, a Crociferro, all’incrocio con via Allen Ginsberg o, come oggi, all’altezza di via Montesasso, dovuti spesso ad alta velocità e mancate precedenze.