Scontro tra bici e moto, muore un 40enne - Tuttoggi.info

Un 40enne in sella ad una bici è morto sabato sera a Città di Castello in un incidente stradale che lo ha visto scontrarsi con una moto. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 di sabato nella zona di Regnano, tra via Biturgense e via Liguria.

A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri tifernati, sono stati come detto una motocicletta, condotta da un 47enne, ed una bicicletta in sella a cui viaggiava un 40enne originario del Bangladesh. Per quest’ultimo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il centauro, trasportato all’ospedale di Città di Castello con una prognosi di 30 giorni.

Per l’Umbria quello appena trascorso è stato un week end di sangue: tre gli incidenti stradali mortali, a partire da quello di venerdì pomeriggio a Bettona – in cui ha perso la vita un motociclista 34enne – mentre sabato un altro centauro, il 38enne orvietano Michele Capoccia, è morto ad Orvieto dopo che la sua moto è finita contro un muro.