Scontro tra auto all'incrocio, 90enne estratto da lamiere - Tuttoggi.info

L'anziano ha avuto la peggio ed è stato liberato dai vigili del fuoco, illeso l'altro conducente

Incidente stradale, questa mattina (21 maggio) lungo via Luigi Galvani a San Secondo (Città di Castello), precisamente all’incrocio nei pressi di un passaggio a livello.

Intorno alle ore 9, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due auto, una Citroen C3 condotta da un 90enne di San Secondo e una Fiat Idea alla cui guida vi era un 60enne, anch’esso della frazione tifernate.

Ad avere la peggio è stato l’anziano, rimasto intrappolato nell’abitacolo e liberato dalle lamiere solo con l’aiuto dei vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme a 118 e Polizia locale. L’uomo è stato poi portato in ospedale (non si conoscono ancora le sue attuali condizioni) mentre l’altro conducente è uscito del tutto illeso dallo scontro.