Scontro tra 3 auto tra Terni e Narni e un altro incidente sulla Ortana

Il primo incidente sulla Flaminia, all'incrocio con strada di Confini, il secondo sulla provinciale Ortana, nell'amerino con un'auto finita su un fianco

Due incidenti stradali di rilievo nel primo pomeriggio di sabato 19 febbraio lungo le strade della provincia di Terni. Il primo incidente è avvenuto tra Terni e Narni, lungo la Flaminia all’altezza di Castelchiaro.

Tre le auto che si sono scontrate all’incrocio con strada dei Confini per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale. Nonostante il violento impatto, fortunatamente – fanno sapere i vigili del fuoco di Terni – è rimasta ferita una sola persona, in modo lieve.

Altro sinistro dopo le 15 sulla strada provinciale 151 Ortana, che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Amelia. Si è trattato di un incidente autonomo, con un’auto che è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Illeso il conducente.

(foto di repertorio)