Scontro tra 2 auto sulla Flaminia, 3 ambulanze sul posto - Tuttoggi.info

Sono intervenute ben tre ambulanze in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la Ss3 Flaminia, al km 197+600. Il sinistro, che ha coinvolto due auto, è avvenuto nel territorio comunale di Fossato di Vico.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente, con 3 ambulanze del 118 come detto accorse sul posto. Tutti i feriti, comunque, sono usciti autonomamente dai veicoli e sono stati presi in carico dal personale sanitario. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gaifana, oltre ai carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.