Scontro tra 2 auto in viale Martiri della Resistenza, conducenti in ospedale

Incidente tra due auto all'altezza del parcheggio della Posterna. In ospedale per accertamenti i conducenti ma non sarebbero gravi

Incidente stradale nella serata di venerdì in viale Martiri della Resistenza a Spoleto. Si è trattato di uno scontro tra due auto piuttosto violento, all’altezza del parcheggio della Posterna.

Feriti (sembra in modo comunque non grave) i conducenti delle due auto coinvolte, trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto, per la dinamica dell’incidente e regolamentare la viabilità, la polizia municipale.