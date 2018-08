Scontro tra 2 auto e trattore, 2 feriti | Foto

Brutto incidente nel pomeriggio odierno a Perugia. Protagonisti del sinistro due auto ed un trattore per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale. L’incidente è avvenuto in zona San Martino in Campo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

