Scontro sul Raccordo, muore motociclista di 41 anni

Un motociclista di 41 anni, residente a Perugia, ha perso la vita a sul Raccordo Perugia – Bettolle. L’incidente è avvenuto alle 18 nel tratto tra Ferro di Cavallo e Corciano.

La motocicletta su cui viaggiava la vittima, che era residente a Colle Umberto, si è scontrata con un furgone, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine accorse sul punto dell’incidente.

Inutili i soccorsi del 118. Il conducente del furgone è stato trasportato al ponto soccorso dell’ospedale di Perugia, in stato si choc.

Raccordo momentaneamente chiuso

In quel tratto il Raccordo, in direzione Ponte San Giovanni, è momentaneamente chiuso al traffico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.



(Notizia in aggiornamento)