Scontro auto-pick up sulla Flaminia, un ferito estratto dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto in località Testaccio, l'uomo alla guida dell'auto era rimasto incastrato ed è stato trasportato in ospedale con un sospetto trauma toracico

Brutto incidente stradale, oggi pomeriggio (10 dicembre) lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni, in località Testaccio, dove un’auto e un pick up, intorno alle 17.30, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Il conducente della prima è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, estratto dai vigili del fuoco di Spoleto giunti sul posto. L’uomo, con un sospetto trauma toracico, è stato poi consegnato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale di Terni.