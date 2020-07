Scontro auto-moto, muore centauro a Ponte della Pietra - Tuttoggi

Scontro auto-moto, c’è una vittima. Incidente mortale nella mattinata di mercoledì a Ponte della Pietra, uno scontro tra una moto e un furgone. A perdere la vita il centauro, 63 anni, residente nel comune di Marsciano.



Le sue condizioni sono apparse subito gravissime agli operatori del 118, che hanno provveduto a manovre di rianimazione purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lo scontro auto-moto è avvenuto alle nove e dieci in località ponte della pietra. Sul posto per i rilievi del caso, durati circa un’ora, la municipale perugina. Qualche disagio al traffico.