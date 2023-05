Scontro tra auto e moto da cross, minorenne ricoverato in prognosi riservata - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto lungo la vecchia Pian d’Assino, nel rettilineo di Mocaiana (Gubbio), ricoverata anche la 40enne alla guida dell'auto | Il giovane portato via in elisoccorso non sarebbe in pericolo di vita

Brutto incidente oggi pomeriggio (6 maggio), poco dopo le 16, lungo la vecchia Pian d’Assino, nel rettilineo di Mocaiana (Gubbio).

Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500X, condotta da una 40enne eugubina, e una moto da cross, in sella alla quale vi era un minorenne. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo, trasportato in Elisoccorso all’ospedale di Perugia per i vari traumi riportati.

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna al volante dell’auto è stata portata in ospedale ma a Branca, in ambulanza. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente.