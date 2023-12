Scontro auto-moto a Regnano, centauro sbalzato per 4-5 metri sull'asfalto | Traffico in tilt - Tuttoggi.info

Il giovane alla guida della moto è finito in ospedale con una gamba fratturata, non sarebbe grave | Rallentamenti pesanti per un'ora tra Città di Castello e Cerbara

Brutto incidente oggi pomeriggio (6 dicembre), lungo il trafficatissimo viale Romagna, a Regnano (Città di Castello) all’altezza della Dorelan.

Intorno alle 18 si sono scontrate un’auto e una moto, con la prima in uscita dal parcheggio laterlae. Il centauro – diretto verso San Giustino – dopo l’impatto è stato sbalzato di almeno 4-5 metri nella corsia opposta (per fortuna senza essere colpito da altre vetture in arrivo).

Il ragazzo alla guida della due ruote avrebbe riportato addirittura la frattura di una gamba, trasportato all’ospedale di Città di Castello dal 118, che lo ha prima immobilizzato sulla barella nello sterrato. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma è in corso una valutazione dei sanitari.

Sul posto è arrivata anche la Polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito notevoli disagi con code in entrambi i sensi di marcia. I rallentamenti sono andati avanti per almeno un’ora tra Città di Castello e Cerbara.