Scontro auto-camion sulla variante | Due feriti gravi, interviene elisoccorso - Tuttoggi.info

Grave incidente stradale nella notte lungo la variante della Ss 219 Pian d’Assino (Gubbio), all’altezza dell’uscita per Torre dei Calzolari (già teatro di un mortale nel 2023), dove intorno alle 3.30 si sarebbero scontrati un’auto e un camion.

Nell’impatto, violentissimo – un semi frontale – sono rimaste feriti in maniera grave entrambi gli occupanti della vettura, sembrerebbe due giovani di Rimini. Illeso il camionista.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto estrarre conducente e passeggero dalle lamiere contorte, prima di affidarli alle cure del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso notturno Nibbio, attivo da giorni per il soccorso notturno.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i tecnici Anas e carabinieri per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della carreggiata, che è stata chiusa al traffico per il tempo necessario. Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.

La variante della Pian d’Assino, va ricordato, ha fatto registrare oltre 100 incidenti e 19 vittime in 19 anni, con oltre 300 feriti complessivi (di cui oltre 110 con conseguenze irreversibili).