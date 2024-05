Scontro auto-Ape, entrambi i mezzi a fuoco | 60enne portato in ospedale con elisoccorso - Tuttoggi.info

Il conducente della tre ruote è riuscito ad uscire in tempo dall'abitacolo ma le sue condizioni sono gravi, l'uomo dell'auto trasportato a Branca

Grave incidente, ieri pomeriggio (10 maggio) lungo la vecchia statale Pian d’Assino, tra i Comuni di Gualdo Tadino e Fossato di Vico, dove un’Ape e un’auto si sono scontrate poco prima dell’incrocio di Colbassano e San Pellegrino.

Il forte impatto – sono ancora da chiarire le cause – ha provocato l’incendio di entrambi i mezzi, con la tre ruote andata distrutta dalle fiamme. Fortunatamente il 60enne gualdese a bordo è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo anche se, viste le sue condizioni – giudicate subito gravi dal 118 -, è stato necessario trasportarlo in elisoccorso all’ospedale di Perugia.

Il conducente dell’auto – un 50enne anch’esso di Gualdo Tadino – è stato invece portato al vicino ospedale di Branca Scdall’ambulanza ma non sarebbe grave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gaifana, che hanno domato le fiamme, i carabinieri di Sigillo e i forestali di Scheggia.