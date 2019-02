Scontro all’incrocio, auto si ribalta | Due feriti

share

Scontro all’incrocio, questa mattina (sabato 2 febbraio), a Umbertide. Intorno alle 10.45, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, una Fiat 600 avrebbe urtato una Fiat Panda ferma allo stop, tanto violentemente da far ribaltare proprio quest’ultima. Nell’incidente sono rimasti feriti, in modo lieve, entrambi in conducenti. Sul posto i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno estratto i due dalle rispettive auto, polizia municipale 118.

share

Stampa