Sconfitta nel derby per la Primavera, solo l’Under 17 dei grifoncelli gioisce

Fine settimana con tante delusioni per le giovabili del Perugia, cade l'Under 16, pari per l'Under 15

Il Perugia Primavera sceglie la partita peggiore per chiudere il filone di risultati utili consecutivi. La sconfitta nel derby con la Ternana per 2-1 brucia, al di là dei punti persi in classifica. I ragazzi guidati da Formisano, nonostante il gran gol di Barberini, non riescono a sfondare la difesa rossoverde, che torna al successo 23 giorni dopo l’ultima volta. Sconfitta che fa scendere i biancorossi terzi a tre punti dalla capolista Cesena. Nel prossimo impegno, l’Under 19 ospiterà lo Spezia ottavo in classifica.

Sconfitta anche per l’Under 16, pareggia l’Under 15. L’unica a gioire è l’Under 17 allenata da Nasini che continua a macinare vittorie.

Under 15: pareggio nel derby umbro (2-2)

Dopo i due successi consecutivi contro Casertana e Latina, l’Under 15 guidata da Raschi viene fermata fuori casa dal Gubbio. Per il Perugia in gol Castroreale e il bomber Meyou che sale a quota 6 centri stagionali. Pareggio che ‘offre il fianco’ ad Arezzo e Pescara che, in caso di vittoria, scavalcherebbero i biancorossi e salirebbero in vetta alla classifica. Nel prossimo impegno, fissato per il 3 dicembre, i grifoncelli affronteranno il Pescara.

Under 16: prima sconfitta stagionale (3-0)

L’under 16 di Anelli cade per la prima volta in questa stagione: la Juve Stabia travolge 3-0 i grifoncelli. Dopo 7 risultati utili consecutivi il Perugia perde in trasferta contro la settima in classifica. Sconfitta che lascia la classifica invariata: biancorossi primi a parimerito con l’Ancona. Nella prossima gara, capitan Dottori & co. ospiteranno il Taranto, ottavo a 8 punti.

Under 17: quarta vittoria consecutiva (3-1)

L’Under 17 guidata da Nasini continua a vincere: 3-1 ai cugini del Gubbio. Grazie al successo esterno, i grifoncelli conquistano il terzo posto in classifica dietro ad Ancona e Benevento. Nel prossimo impegno, il Perugia affronterà il Pescara squadra in ottima salute, reduce da sei risultati utili consecutivi.

Riccardo Mancini