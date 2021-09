Scomparso da 2 mesi, perugino ritrovato morto sui Sibillini - Tuttoggi

Alfio Farabbi aveva fatto perdere le proprie tracce nel versante marchigiano dei monti Sibillini, il cadavere trovato in un sacco a pelo da un escursionista

Era scomparso da due mesi e l’ultima traccia era la sua auto parcheggiata nel versante marchigiano dei monti Sibillini, nella zona di Pintura di Bolognola. Il corpo senza vita di Alfio Farabbi, 55enne di Villa Pitignano (Perugia) è stato avvistato domenica da un escursionista e recuperato dal personale del Soccorso alpino e speleologico delle Marche e dai vigili del fuoco.

L’uomo, originario di Villa Pitignano e grande appassionato della montagna, una volta abbandonata l’auto poi ritrovata dalle autorità, aveva fatto perdere le proprie tracce nella nota località sciistica. Ricercato per svariati giorni da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e forze di Polizia, era risultato introvabile anche a causa del territorio vasto ed impervio in cui si era inoltrato, all’interno del territorio dei monti Sibillini.

Le ricerche sarebbero riprese nei prossimi giorni, ma domenica mattina un escursionista ha notato una macchia scura tra la vegetazione e, avvicinandosi, ha scorto prima uno zainetto e poi un cadavere in avanzato stato di decomposizione che fuoriusciva per la parte superiore del corpo da un sacco a pelo. Le cause del decesso sono in fase di accertamento anche se potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

La salma è stata ricomposta dagli operatori del Soccorso Alpino della stazione di Macerata e successivamente vericellata a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.