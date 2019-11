Scomparso a Gualdo Tadino, continuano incessanti le ricerche

Sono andate avanti per tutta la notte, e continuano in queste ore, le ricerche del 40enne gualdese (M.T. le sue iniziali) scomparso da ieri (mercoledì 27 novembre) nella zona di Serrasanta, dove è stata ritrovata la sua auto (l’unica traccia lasciata dall’uomo). Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Saf (Speleo Alpino Fluviale) e una squadra per le ricerche a terra.

In volo l’elicottero proveniente da Arezzo sta effettuando una ricognizione sopra alcuni punti di non facile accesso mentre si attende anche il nucleo Sapr (droni). Senza sosta anche le operazioni delle unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino e Speleologico di Umbria e Abruzzo.

