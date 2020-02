Scomparsa da 8 giorni, ancora nessuna traccia di Ilaria Matteucci - Tuttoggi

Giorni e ore di ansia per la 57enne Ilaria Matteucci, originaria di Bolzano ma da anni residente a Gubbio.

La donna è infatti scomparsa, dallo scorso 10 febbraio, da Vadena (Bolzano), dove era ospite nella casa di un amico. Ilaria, dopo 15 anni passati in Umbria era tornata in Trentino proprio perché avrebbe trovato un nuovo lavoro.

Le ricerche sono iniziate appunto otto giorni fa, dopo l’allarme dell’amico che, quella mattina, non ha più ritrovato la 57enne in casa. Purtroppo, però, della donna non vi è ancora la minima traccia.

I soccorritori, carabinieri, vigili del fuoco, unità cinofile e sommozzatori stanno battendo l’intera zona della Val d’Adige, compreso l’omonimo fiume. Chiunque avesse informazioni, è invitato a contattare i carabinieri di Laives al numero 0471 954128.