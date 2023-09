Scippo con strappo nel sottopasso della stazione: un minorenne arrestato e tre denunciati - Tuttoggi.info

Vittima una signora che ha poi riconosciuto i 4 giovanissimi

Un minorenne arrestato e tre giovani denunciati, per il furto con strappo di una borsetta commesso lunedì ai danni di una signora a Santa Maria degli Angeli, nella zona del sottopasso ferroviario; è stata proprio la donna a riconoscere i giovanissimi ladri, che dopo il fatto si sono dati alla fuga. Ma sono comunque rimasti nella zona della stazione e per questo i poliziotti li hanno rintracciati e identificati.



Nello specifico i tre minorenni sono stati trovati in possesso di alcune banconote in contanti, risultate essere quelle sottratte dalla borsa della parte offesa. Uno di questi, inoltre, è stato trovato in possesso anche di un tirapugni e una chiave inglese del quale non è stato in grado di motivare il possesso. Sentiti in merito, i tre minori hanno confermato di aver commesso il furto.

Nello specifico il 15enne per il reato di furto con strappo in concorso e, su disposizione del Procuratore della Repubblica, dott. Flaminio Monteleone, è stato poi trattenuto nella sua abitazione in regime di permanenza domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida. Il giovane è stato, altresì, denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli altri tre giovani, invece, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con strappo in concorso.