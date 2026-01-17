 Sciopero alla Eles Todi, Fiom e Fim "Ascoltare lavoratori" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sciopero alla Eles Todi, Fiom e Fim “Ascoltare lavoratori”

Redazione

Sciopero alla Eles Todi, Fiom e Fim “Ascoltare lavoratori”

Fiom e Fim proclamano sciopero alla Eles Todi "Totale indifferenza per i lavoratori". 19 gennaio inizia la protesta
Sab, 17/01/2026 - 13:36

Condividi su:

Per lunedì 19 gennaio i sindacati hanno proclamato lo sciopero alla Eles di Todi: “Da diversi mesi oramai la Eles Semiconductor Equipmet di Todi è alle cronache dei giornali per quanto riguarda aspetti che hanno un valore prettamente finanziario – si legge in una nota della Fiom e della Fim – rispetto alle dinamiche societarie legate a operazioni di borsa che vedono contrapposti due fronti, con la opas considerata ostile, di Mare Group e quella recepita diversamente di Xenon. Per noi, però, in un soggetto reale dell’economia, che progetta e realizza prodotti innovativi e di qualità, il fattore umano resta l’elemento centrale. Le relazioni sindacali non dovrebbero essere percepite come un ostacolo, ma come un’opportunità per costruire un rapporto proficuo con tutte le maestranze”.

Sciopero alla Eles di Todi

Si esprimono così le organizzazioni territoriali sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, per bocca dei segretari Nico Malossi e Rocco Ricciarelli, che aggiungono: “Dentro questo quadro il fatto che da anni si cerchi senza successo di concordare un accordo integrativo aziendale già evidenzia una forte difficoltà di dialogo. Eppure stiamo parlando di una realtà che produce un discreto margine operativo lordo e che si inserisce in un segmento, quello dei semiconduttori, che viene globalmente considerato strategico. Le lavoratrici e i lavoratori della Eles hanno assistito negli anni a continui rinvii, motivati dagli investimenti effettuati e dalla necessità di essere sempre più “efficienti”: un termine che è risultato svilente per chi ha sempre profuso il massimo impegno con dedizione e passione. Stiamo parlando di una realtà che è cresciuta negli anni, anche attraverso acquisizioni importanti come Cbl e Campera, ma soprattutto riuscendo a sviluppare prodotti in un mercato tecnologico in cui la differenza la fanno le professionalità presenti e che oggi, proprio per questo, si dimostra di estremo interesse tanto da essere contesa da due diverse opa”.

“Indifferenza per i lavoratori”

Una condizione, questa, che ha costretto le organizzazioni sindacali a proclamare lo stato di agitazione già a dicembre e infine lo sciopero per lunedì 19 gennaio. I sindacati lamentano “un atteggiamento di completa indifferenza su tutti i fronti, a partire dalla noncuranza di quanto discusso in assemblea con le lavoratrici e i lavoratori, i quali hanno segnalato con forza un peggioramento del clima aziendale, chiedendo inoltre di valorizzare le competenze e la polifunzionalità di molti. Una completa assenza di risposte se non una ostilità al confronto con la parte sindacale con la quale non si è voluto neppure concordare un accordo quadro sullo smartworking. Non appare comprensibile come attualmente, dentro a dinamiche di borsa che assorbono tante energie, si trascuri completamente il rapporto con le maestranze e si sia operato questo distacco dalle problematiche sottoposte quando ci sarebbe bisogno di una maggiore coesione tra tutti i livelli aziendali”.

“Ascoltare chi lavora”

In definitiva, per Nico Malossi e Rocco Ricciarelli “non è possibile ragionare solo ed esclusivamente in termini finanziari su quello che è un soggetto protagonista dell’economia reale, che deve essere protagonista dello sviluppo del territorio. L’invito rivolto è quello di ascoltare chi lavora, di parlare con trasparenza di prospettive, di rispondere alle domande legittime e alle aspettative dei lavoratori che i lavoratori e le lavoratrici si pongono sapendo che l’Azienda cammina sulle loro gambe”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

“Sanità orvietana: come si uccide un ospedale e ci si ferisce da soli”

Orvieto

Azioni Popolare Bari in fumo, la nota del Coordinamento Avvocati dei risparmiatori Terni – Viterbo

Trasimeno

A Magione “a rischio i percorsi di inclusione” | Botta e risposta Legacoopsociali – Comune

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Valentino Rossi, battaglia giudiziaria con papà Graziano: “Non ho più un padre”
Ultim'ora Italia

OpenAi, Musk chiede maxi risarcimento da 109,4 miliardi di dollari per ‘guadagni illeciti’
Ultim'ora Italia

Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco

Todi

Sciopero alla Eles Todi, Fiom e Fim “Ascoltare lavoratori”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!