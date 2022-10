Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza, corso di laurea online con UnitelmaSapienza - Tuttoggi

Riguardo la didattica, il corso è articolato in tre curricula: il primo inerente alla formazione di dirigenti, sia delle pubbliche amministrazioni che delle grandi organizzazioni nazionali/internazionali, seguendo metodologie e tecniche del management pubblico e dell’e-government, finalizzati a sostenere i processi di creazione di un’amministrazione moderna ed efficiente; il secondo, si dedica all’analisi di tematiche riguardanti il mondo della sicurezza e dell’investigazione per le amministrazioni pubbliche e private introducendo elementi provenienti da diversi settori quali criminologia, diritto penale, psicologia sociale forense etc.; il terzo ed ultimo indirizzo propone un approccio multidisciplinare. Integra le scienze economiche, giuridiche e sociali per formare professionisti economici in ambito contabile, fiscale, tributario e nella gestione di impresa.

Il laureato alla conclusione del percorso triennale ha un profilo professionale tale da sapersi inserire perfettamente nei vari contesti di natura economica, amministrativa e della sicurezza ricoprendo ruoli specifici.

UnitelmaSapienza ha un suo Polo umbro ubicato nella città di Spoleto che garantisce gli studenti assistenza, possibilità di svolgimento degli esami in loco, agevolazioni sulla retta.

Per avere maggiori informazioni sui corsi, sui costi e convenzioni di seguito i contatti:

POLO DI SPOLETO – Associazione culturale Tuttoggi.info, piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto