Scienza dell’economia aziendale, a Spoleto si consegue la laurea con UnitelmaSapienza

Il curriculum in Economia Aziendale si pone come obiettivo quello di formare manager e specialisti con abilità nelle diverse aree disciplinari; allo stesso tempo si pone particolare attenzione sulla gestione aziendale e al controllo del quadro giuridico normativo.

Il curriculum in Economia delle aziende turistiche verte invece sul settore turistico e sulla promozione della cultura turistica. L’obiettivo è creare delle figure professionali in grado di essere al passo con le esigenze amministrative e gestionali del settore.

Il curriculum in Management per l’innovazione digitale e la sostenibilità offre le competenze fondamentali sulle capacità decisionali e tecniche manageriali necessarie per poter trasformare le opportunità in nuove idee.

Una volta conseguita la laurea, si potranno svolgere attività come libero professionista nelle piccole/medie imprese, come consulente nei diversi ambiti, esperto di analisi sulle risorse culturali per il turismo e nell’organizzazione, gestione e valutazione di servizi per il turismo.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna limitazione temporale. Il mondo UnitelmaSapienza è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, il che offre la totale flessibilità allo studente. UnitelmaSapienza ha diversi poli tra cui uno ubicato nella città di Spoleto che consente agli studenti Umbri di sostenere gli esami vicino casa senza recarsi a Roma e di avere una agevolazione sulla retta annuale.

