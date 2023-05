Al termine degustazione con i sapori della tradizione

Nuova iniziativa della Pro Foligno. L’appuntamento è per martedì 30 maggio alle 18 presso la Sala Aristotele dell’Albergo le Mura, in via Mentana, per la conferenza “Scienza…che gusto…come mangi?”, tenuta dal professor Luciano Villani. Alla fine l’incontro sarà allietato da una leggera degustazione, strettamente legata alla tradizione, offerta dal Sig. Mario Valentini, titolare dell’Albergo Ristorante Le Mura.