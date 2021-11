Schianto lungo la variante, conducente in ospedale - Tuttoggi

L'uomo è stato trasferito a Branca dal 118, le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alle cause dell'incidente

Ennesimo incidente, questa mattina (28 novembre), lungo la variante della Pian d’Assino (Gubbio).

Un’auto, intorno alle 10, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo all’altezza dell’uscita per Torre, sbattendo frontalmente contro le barriere. L’urto è stato così violento da far esplodere tutti gli airbag, anche quelli laterali.

Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Branca dal 118. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Gubbio e le forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire alle cause dell’incidente. Non è escluso che possa essere avvenuto un contatto con un’altra vettura.