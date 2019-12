Schianto mortale contro albero, perde la vita automobilista - Tuttoggi

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Sambucetole, nel comune di Amelia. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo alla guida della propria auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. Lo schianto è stato molto violento e, nonostante sul posto siano arrivati i soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco, per il paziente non c’è stato nulla da fare.