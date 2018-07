Scheggino, via al cantiere della banda ultra larga

Hanno preso il via oggi a Scheggino i lavori di posa in opera della fibra ottica per l’accesso alla banda ultra larga. Si tratta di uno dei piccoli tasselli di cui si compone il “Piano nazionale Banda Ultra Larga” (BUL) che in Umbria interessa tutti i Comuni per un investimento complessivo di 56 milioni di euro. Obiettivo del piano è quello di garantire, nelle aree a fallimento di mercato, che almeno il 70% della popolazione possa avere una connettività a 100 Megabit/s e la parte rimanente ad almeno 30 Megabit/s entro il 2020. A Scheggino l’intervento, che sarà concluso entro la fine dell’anno, interesserà 500 unità immobiliari e oltre 14 km di infrastruttura, per un importo dei lavori pari a 383.739,90 euro.

Il Comune di Scheggino proprio un anno fa a tale scopo aveva approvato la convenzione con Infratel Italia spa (società in house del Mise), il quale ha affidato i lavori ad Open Fiber. Grazie al Piano BUL, l’intero territorio comunale di Scheggino, quindi anche le frazioni montane oltre al capoluogo, avrà a disposizione la banda ultra larga.

“La realizzazione di questo progetto di diffusione del servizio di connessione veloce per il nostro territorio rappresenta davvero un traguardo importante, – evidenzia il sindaco di Scheggino, Paola Agabiti – perché permette finalmente di superare quel digital divide che impedisce a cittadini ed attività economiche di essere al passo con i tempi e di riuscire ad accedere, attraverso la connessione ad internet, a tanti servizi che altrimenti sarebbero preclusi. Il nostro, non ci stancheremo mai di dirlo, è un territorio bellissimo e molto ricco di risorse naturali e storiche; tuttavia, non vi è dubbio, che proprio a causa della localizzazione territoriale e della insufficienza delle infrastrutture, sconta la mancanza di opportunità e servizi presenti invece nei centri maggiori. Tale gap può essere in larga misura superato proprio grazie alle nuove tecnologie: questa infrastruttura strategica ci spingerà quindi verso un maggiore sviluppo del nostro territorio”.

“Siamo felici portare la fibra ottica nel Comune di Scheggino – commenta Vito Magliaro, Regional Manager di Open Fiber in Umbria – Tra poco la connessione a banda ultra larga sarà una realtà nella regione e il beneficio per cittadini e imprese del territorio sarà enorme”.

Nel piano è compresa la tecnologia FTTH (Fiber To The Home) o radiofrequenza ad alta capacità (antennine in frequenza licenziata per raggiungere ad almeno 30 Mega le case sparse); il collegamento in fibra di tutte le sedi pubbliche e di tutte le aree industriali (aree PIP). Open Fiber è un operatore “wholesale only”: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Una volta conclusi i lavori, l’utente non dovrà far altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile.

