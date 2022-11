Scheggino, ecco "Regala una fiaba" | Il ricavato ai bambini del Perù

L'appuntamento domenica 27 novembre

Si terrà domenica 27 novembre, a partire dalle ore 16 a Scheggino, la presentazione del progetto “Regala una fiaba“. Il ricavato sarà devoluto in favore dell’Orfanotrofio “Elim Hogares” in Perù. Alle 17.30 si proseguirà con la firma della “Carta dei diritti della bambina” e che coinvolgerà la Fidapa BPW Italy, sezione di Spoleto, e gli amministratori della Valnerina.

Alle 17.30 nuove prospettive di rete: come sviluppare azioni sul territorio, sempre organizzato dalla Fidapa. Alle 18 la visita del Museo della Fiaba, seguirà aperitivo in piazza Carlo Urbani. La giornata si inserisce nelle iniziative di “Essere donna – tra solidarietà e reti sociali”, della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.