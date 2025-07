Scheggino Donna: week end di iniziative nella "perla della Valnerina" - Tuttoggi.info

Due giorni nella “perla della Valnerina” per celebrare storia ed insieme storie di successo, tra spettacoli, premiazioni, conferenze, degustazioni e non solo: torna domani (sabato 26 luglio) e domenica 27 “Scheggino Donna”, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con la Pro loco di Scheggino e Il Giardino di Matisse, all’interno della rassegna estiva “Neraviglioso“. Le due giornate prendono spunto dalla “festa delle donne”, storico appuntamento in cui si celebra un episodio che sarebbe storicamente avvenuto il 23 luglio del 1522.

Si narra infatti che, nei tempi di lotta tra Guelfi e Ghibellini, mentre gli uomini erano in montagna intenti nei lavori dei boschi e nella mietitura, Scheggino fu assediata da una spedizione punitiva organizzata dai comuni limitrofi. La difesa fu sostenuta unicamente dalle donne, che si scagliarono contro gli aggressori con qualsiasi mezzo a loro disposizione, riuscendo a difendere il borgo. Ogni anno, dunque, a luglio, il Comune promuove un evento per celebrare il coraggio delle donne sotto varie forme.

Per l’occasione, nel borgo tornerà anche “La Quarta di Scheggino”, mercato dei prodotti tipici ed artigianali umbri. Lo spazio arte Valcasana, invece, ospiterà (fino al 3 agosto) la mostra collettiva “I colori dell’amicizia”, della scuola di pittura del maestro Sandro Bini.

Il programma di Scheggino Donna prevede sabato dalle 16,30 alle 18,30 uno show di magia per i più piccoli con zucchero filato e truccabimbi, con ingresso gratuito, nella piazzetta di Borgo. Alle 17,30 il teatro di Scheggino ospiterà il premio Scheggino Donna, mentre alle 18,30 nella stessa location seguirà “Il regno delle bambole curate”, della Comunità La Tenda e dell’associazione Il Giardino di Matisse. Alle 19 visita guidata delle bambole al museo della fiaba. Mentre dalle 19,30 “calici rosa”, aperitivo al tramonto e musica dal vivo presso i bar di piazza Carlo Urbani. Domenica 27 luglio, alle ore 17,30 al teatro di Scheggino si terrà “Donne da raccontare”. Sul palco si susseguiranno: Massimo Benenato “Ali d’Angelo”; Valentina Tatti Tonni “Vivere il lutto”; Manuela Amadio e Agnese Benedetti “Storie dei bambini della Valnerina”. Alle 19 spettacolo con artisti di giocoleria medievale, in piazza Carlo Urbani, mentre alle 19,30 sarà di nuovo possibile degustare i “Calici rosa”.