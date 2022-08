Scheggino, domenica teatro per bambini. Attesa per il concerto di Marco Masini

Domenica appuntamento con "I tre porcellini", lunedì il concerto di Masini: le informazioni utili per i biglietti

Ferve l’attesa a Scheggino per il concerto-incontro con Marco Masini in programma a Scheggino lunedì 22 agosto. Ma domenica 21 agosto la perla della Valnerina ospiterà un altro appuntamento, dedicato ai più piccoli.

Alle ore 18, infatti, in piazza è in programma “I tre porcellini”, spettacolo per bambini a cura di Tieffeu nell’ambito della rassegna “Figuratevi in Valnerina” ed inserito nel cartellone di “Neraviglioso”, gli eventi estivi schegginesi.