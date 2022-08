Per il Festival Internazionale Green Music attesa per il cantante Marco Masini - Tuttoggi

Durante la serata del 22 agosto a Scheggino Marco Masini, già ospite del Festival Internazionale Green Music nell’edizione 2021, ripercorrerà proprio la sua carriera così ricca di emozioni e successi, suonando al pianoforte i suoi brani più celebri in chiave intima ed accompagnandoli con racconti ed aneddoti. L’intento sarà proprio quello di creare una connessione con il pubblico e di coinvolgere gli ascoltatori grazie alle melodie e alle parole, senza il supporto della band.

Si tratterà quindi di un evento unico per scoprire Marco Masini sotto una veste inedita e per godere di ottima musica in uno dei luoghi più particolari dell’Umbria, in linea con i valori del Festival Internazionale Green Music, che mira proprio a diffondere cultura musicale sponsorizzando angoli naturali e storici unici e spesso poco conosciuti.