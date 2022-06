Scappa dal pronto soccorso con l’ago della flebo del braccio: irregolare, sarà espulso

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato un cittadino straniero mentre correva nell’area esterna del Pronto Soccorso con l’ago della flebo nel braccio. Dopo averlo fermato ed essere riusciti a riportarlo alla calma, lo hanno accompagnato all’interno della struttura ospedaliera. Identificato, è risultato essere un cittadino extracomunitario, di origini marocchine, classe 1987.

Accertamenti condotti dagli operatori della Squadra Volante hanno evidenziato a suo carico, oltre a numerosi alias, pregiudizi per false attestazioni sulla propria identità e per reati in materia di immigrazione. Già destinatario di un provvedimento di espulsione e dell’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale, il 35enne è risultato inammissibile in area Schengen su segnalazione della Francia. AI termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria perché inottemperante all’ordine del questore. È stato inoltre messo nella disponibilità dell’Ufficio immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere operativa la sua espulsione dall’Italia.