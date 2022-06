Scala mobile di Porta Nuova riaperta dopo 2 anni e mezzo. Proietti: "Già utilizzabile" - Tuttoggi

Nel 2019 Saba aveva interrotto il servizio non ritenendo la scala mobile di Porta Nuova non sicura e da allora, complice anche la pandemia, nessuno ha più messo mano al ripristino e anzi è cominciato un botta e risposta su chi – tra Comune e società – avrebbe dovuto compiere i lavori di manutenzione.

Alla fine la giunta, dopo aver inviato al gestore dei parcheggio una diffida, cui ha fatto seguito il diniego di Saba ad accollarsi tale onere, si era attivata per gli affidamenti e i necessari adempimenti tecnici finalizzati all’avvio dei lavori che permetteranno di ripristinare la funzionalità della scala mobile. La giunta aveva stanziato 120.000 euro per gli adempimenti tecnici e alcuni lavori: rinnovate le componenti dell’infrastruttura meccanizzata e quindi potranno essere rimesse in funzione, verrà sostituita la copertura e sarà integrato il sistema di telecamere con gestione da remoto.

Ora sono in corso gli ultimi ritocchi – e come detto qualche fortunato ha già utilizzato l’infrastruttura, tra un lavoro e l’altro e tra uno stop e l’altro – ma l’impianto rimane di fondo quello “pensionato” nel 2016, e l’amministrazione – dopo aver stanziato 400mila euro già nel bilancio preventivo 2021-2023 – ha in realtà deciso di ricorrere ai fondi del PNRR per rinnovare l’infastruttura, abbattere le barriere architettoniche e anche rinnovare i bagni del parcheggio.