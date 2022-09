Sbandieratori e musici dei quartieri di Orvieto, domenica la sfilata￼

Il programma della giornata prevede lo svolgimento di brevi esibizioni itineranti nel centro storico. Insieme al Gruppo Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto prenderanno parte alla parata anche gli Sbandieratori e Musici della Città di Amelia, gruppo campione d’Italia, e quelli di Grutti, con esibizione finale in Piazza del Popolo alle ore 17.00 circa.

Secondo il programma, gli sbandieratori usciranno dalla caserma Piave intorno alle ore 16.00 e percorreranno Corso Cavour, Via del Duomo, Piazza Duomo, ritorno su Via della Costituente, Piazza del Popolo.

Dalle ore 15.00 alle 20.00 di domenica 2 ottobre è previsto il divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in Piazza del Popolo;

A partire dalle ore 16.00 durante la sfilata degli sbandieratori, la circolazione veicolare lungo il percorso sarà temporaneamente interrotta dalla Polizia Locale.

Durante la giornata e gli orari suddetti, Via Corsica, da Piazza Corsica a Piazza Vivaria, sarà disciplinata a doppio senso di circolazione per consentire il transito e la sosta dei veicoli in Piazza Vivaria.

In deroga alle disposizioni della stessa ordinanza, i veicoli diretti all’Hotel Italia per carico e scarico bagagli potranno accedere da via del Popolo o, in alternativa da Via Ascanio Vitozzi.

La Polizia Locale adotterà i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.