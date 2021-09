Sbanda sul ponte e si schianta contro barriere, ragazza in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto pochi metri prima della sede gualdese di Umbra Acque, la giovane è rimasta cosciente ma è stata trasportata a Perugia in codice rosso

Incidente stradale, oggi pomeriggio (sabato 4 settembre), lungo la Sp 241, in località San Pellegrino (Gualdo Tadino).

Una ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto schiantadosi contro le barriere del ponte a pochi metri dalla sede gualdese di Umbra Acque.

La giovane, fortunatamente rimasta cosciente, ha riportato comuque vari traumi ed è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericrodia di Perugia in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana, 118 e carabinieri. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.